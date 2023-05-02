Новый рекорд: в новостройках Екатеринбурга не продано 47 тысяч квартир

На рынке недвижимости Екатеринбурга установлен очередной рекорд: количество нереализованных квартир в новостройках достигло 47,1 тысячи. Это на 5% больше, чем в марте, и на 61% больше, чем год назад.

«В последние месяцы активность на рынке новостроек растет, но еще быстрее растет объем предложения. Девелоперы Екатеринбурга продолжают наполнять рынок новыми проектами», – сообщает в своем телеграм-канале глава аналитической службы Уральской палаты недвижимости и представитель аналитической платформы bnMAP.pro в Екатеринбурге Михаил Хорьков.

Из общего числа непроданных квартир доля готовых объектов составляет всего 7,3%, остальные – на разных стадиях строительства. Наибольший прирост в структуре непроданных квартир показали студии (+90% за год) и однокомнатные квартиры (+66%). Двухкомнатных стало больше на 47%, трехкомнатных – на 45%, четырехкомнатных – на 23%.

«С апреля 2020, когда была запущена «льготная ипотека», объем предложения вырос более чем в 2 раза. Девелоперы Екатеринбурга, в отличие от большинства других городов, достаточно быстро нарастили объем строительства и насытили рынок. Это ограничило темпы роста цен и сохранило возможность привлечения новых покупателей в текущих условиях», – констатирует Михаил Хорьков.

Напомним, в начале 2023 года аналитики говорили, что объем предложения на первичном рынке может снизиться на 10%, потому что девелоперы не будут начинать строительство новых очередей уже сданных ЖК. Но пока происходит обратный процесс. По другим оценкам, насыщение рынка может настать в 2024-2025 году, после чего придется сбывать накопившиеся квартиры при помощи разных акций.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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