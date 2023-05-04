Первый выезд туристов в Гари и Верхотурье перенесли из-за пожароопасной обстановки

Первый тур в Гари через Верхотурье перенесли на полтора месяца. Туристы должны были отправиться в путешествие в майские праздники, но из-за пожаров выезд отложили.

«Тур в Гари перенесли на июнь, на День России. Это было пожелание туроператора, который осуществляет поездку, и самих туристов. В этом направлении пожароопасная ситуация, и туристы попросили перенести выезд. Хотя группа была набрана, никто от тура не отказывался, все брони остались в силе», – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Напомним, планировалось, что по новому маршруту Верхотурье – Гари первая тургруппа проедет с 29 апреля по 1 мая. Уральцам предлагается в первый день сесть на автобус в Екатеринбурге и доехать до Верхотурья, где ознакомиться с достопримечательностями и народными промыслами, после чего доехать до Серова, где переночевать в гостинице. Утром второго дня туристы приезжают из Серова в Гари, на базу отдыха. Там их ждет полный набор удовольствий на природе: прогулка на катере, рыбалка, шашлыки. После ночевки в Гарях группа (снова на автобусе) возвращается в Екатеринбург. Стоимость тура для одного человека – от 15 800 рублей (при 4-местном размещении в гостинице и на базе отдыха).

Как уже сообщал «Новый День», в этом году поселку Гари исполнится 400 лет. По этому случаю губернатор Куйвашев поручил сделать Гари новым туристическим центром региона, точкой притяжения для свердловчан и гостей Урала. Сейчас в Гарях живет около 3000 человек. Гаринский район – один из самых труднодоступных и депрессивных в области. Кроме того, во время весеннего половодья село Гари часто подтапливает река Сосьва.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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