Замгубернатора предложил уральцам новое турне: в Гари – за 15 тысяч (ФОТО)

Поручение губернатора Евгения Куйвашева сделать отдаленный северный поселок Гари новым «туристическим центром» начало обретать конкретные очертания: сформирована программа трехдневного тура «Екатеринбург – Гари» с заездом в Верхотурье.

Замгубернатора Дмитрий Ионин сообщил в своем телеграм-канале, что тур до Гарей дает возможность «увидеть заповедную, нетронутую природу севера Свердловской области, научиться ловить рыбу, а также посетить духовную столицу Урала».

Специально для развития туризма в Гарях построили новую пристань. Однако путешествие по воде занимает всего пару часов из трехдневной программы (она опубликована на сайте туроператора, рекомендованного Дмитрием Иониным). Уральцам предлагается в первый день сесть на автобус в Екатеринбурге и доехать до Верхотурья, где ознакомиться с достопримечательностями и народными промыслами, после чего доехать до Серова, где переночевать в гостинице. Утром второго дня туристы приезжают из Серова в Гари, на базу отдыха. Там их ждет полный набор удовольствий на природе: прогулка на катере, рыбалка, шашлыки. После ночевки в Гарях группа (снова на автобусе) возвращается в Екатеринбург. Стоимость тура для одного человека – от 15 800 рублей (при 4-местном размещении в гостинице и на базе отдыха).

Как уже сообщал «Новый День», в этом году поселку Гари исполнится 400 лет. По этому случаю губернатор Куйвашев поручил сделать Гари новым туристическим центром региона, точкой притяжения для свердловчан и гостей Урала. «Гаринский район имеет большие потенциальные возможности для развития экотуризма: это красивейшие места с богатым природным наследием, где можно создать, к примеру, современную туристскую охотничье-рыболовную инфраструктуру. Также перспективным направлением в развитии туризма на этой территории является культурно-познавательный туризм. Так, в Гаринском районе выявлено более тысячи археологических памятников», – сообщал ДИП четыре месяца назад.

Добавим, сейчас в Гарях живет около 3000 человек. Гаринский район – один из самых труднодоступных и депрессивных в области. Кроме того, во время весеннего половодья село Гари часто подтапливает река Сосьва.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Ионина

Екатеринбург, Елена Владимирова

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