По маршруту «Екатеринбург – Гари» за все лето отправилась только одна группа туристов

За все лето по маршруту «Екатеринбург – Гари», запущенному в апреле, съездила только одна организованная группа туристов. Власти объясняют это сложной пожарной обстановкой, из-за которой выезды в принципе не осуществлялись.

«В связи с осложненной ситуацией, связанной с лесными пожарами, организованные выезды в летнее время не осуществлялись, посетить объект успела только одна группа. На осенний сезон формируются новые тематические программы для разных групп туристов», – сообщили «Новому Дню» в в департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.

Однако самостоятельные путешественники приезжали в недавно открытый туристический центр «Пристань Гари» (именно он является конечной точкой организованного маршрута). За все лето здесь отдохнули более 300 человек.

«Туристов привлекает рыбалка на реках Сосьва, Лозьва и Тавда. Кроме этого, пользуется популярностью культурно-познавательный туризм – посещение Гаринского краеведческого музея с изучением находок палеолитического периода и стоянки древнейшего человека, для любознательных туристов проводятся археологические мастер-классы. Также есть возможность сбора дикоросов. Все больше туристов выбирают речные прогулки по реке Сосьва, чтобы насладиться природой севера Свердловской области», – сообщили в департаменте по развитию туризма.

Напомним, поручение развивать туризм на севере Свердловской области дал в этом году губернатор Евгений Куйвашев. Был построен турцентр «Пристань Гари», а затем разработан трехдневный тур «Екатеринбург – Гари» с заездом в Верхотурье. Уральцам предлагается в первый день сесть на автобус в Екатеринбурге и доехать до Верхотурья, где ознакомиться с достопримечательностями и народными промыслами, после чего доехать до Серова, где переночевать в гостинице. Утром второго дня туристы приезжают из Серова в Гари, на базу отдыха. Затем группа возвращается в Екатеринбург. Стоимость тура для одного человека – от 15 800 рублей (при 4-местном размещении в гостинице и на базе отдыха).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»