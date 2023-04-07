Туроператоры запустят трехдневный маршрут в Гари через Верхотурье

В Свердловской области запустят новый туристический маршрут на север Свердловской области. В течение трех дней туристы посетят Верхотурье и Гари.

«Прошлый год у нас был активным с точки зрения возникновения новых железнодорожных маршрутов, и они пользуют популярностью. […] В этом году произошла смена курса на самостоятельный туризм, активный, патриотический туризм. Мы заметили, что востребовано стало северное направление: Конжак, гора Качканар, Ивдель. Новый комплекс, построенный в поселке Гари (турцентр для рыбаков, охотников и путешественников, – прим. ред.), удачно лег в основу нового маршрута Екатеринбург – Верхотурье – Гари. В самом Верхотурье открываются новые объекты размещения высокого класса, например, глемпинги «Яблоневый сад», и открываются новые объекты питания. Будем развивать это направление, потому что видим высокий спрос», – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» директор департамента по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области Эльмира Туканова.

Тур будет трехдневным. Из Екатеринбурга туристы поедут в Верхотурье, останутся там на ночь в новом глемпинге, посетят достопримечательности, затем отправятся в Гари, где также останутся на ночь.

«У туристов будет возможность оценить новую инфраструктуру. Но, кроме того, будет показана история двух старейших населенных пунктов нашей области, которые сыграли немалую роль в развитии Урала. Поселку Гари – 400 лет, Верхотурью – 425 лет. В поездке можно будет узнать историю освоения Урала, историю севера Урала. В том числе туристы посетят краеведческий музей в поселке Гари, где хранятся уникальные вещи, а затем покатаются на катерах по реке», – рассказала Эльмира Туканова.

В списке туров выходного дня на сайте Центра развития туризма Свердловской области нового маршрута пока нет. Сколько будет стоить такое путешествие, неизвестно.

Напомним, развивать Гаринский район как новый туристический центр ранее предложил губернатор Евгений Куйвашев. Сейчас в Гарях живет около 3000 человек. Этот район – один из самых труднодоступных в области.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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