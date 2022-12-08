Куйвашев предложил сделать Гари крупным туристическим центром

Правительство Свердловской области планирует сделать Гари новым туристическим центром региона, точкой притяжения для свердловчан и гостей Урала. Как сообщили в департаменте информполитики, это предложение внес Евгений Куйвашев на заседании оргкомитета по подготовке к 400-летию со дня основания поселка Гари.

«Гаринский район имеет большие потенциальные возможности для развития экотуризма: это красивейшие места с богатым природным наследием, где можно создать, к примеру, современную туристскую охотничье-рыболовную инфраструктуру. Также перспективным направлением в развитии туризма на этой территории является культурно-познавательный туризм. Так, в Гаринском районе выявлено более тысячи археологических памятников», – отмечают в ДИПе.

Добавим, сейчас в Гарях живет около 3000 человек. Гаринский район – один из самых труднодоступных в области. Кроме того, во время весеннего половодья село Гари часто подтапливает река Сосьва.

Фото: uraloved.ru

Гари, Елена Владимирова

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