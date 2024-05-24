Глава Гарей пожаловался на запрет рыбалки в туристический сезон

Глава Гаринского городского округа Сергей Величко остался недоволен решением Росрыболовства о запрете нерестовой рыбалки в Свердловской области. По мнению мэра, федеральное агентство «подставило подножку» туристическому центру «Пристань», которому только исполнился год. Речь идет о комфортабельных модульных домах, которые открылись на берегу реки Сосьвы к 400-летию Гарей.

«Наш туристический центр посетили примерно 1,5 тысячи человек. В основном, это любители охоты и рыбалки. Заполняемость домов зависит от сезона. Например, зимой каждые выходные был аншлаг, а среди недели загрузка составляла 60%. В межсезонье загрузка была около 30-35%. Мы планировали, что в мае наверстаем упущенное. Но Росрыболовство ввело новые правила любительской рыбалки, по которым запрещен лов рыбы в нерестовый период (с 25 апреля по 15 июня, – прим. ред.) Мне непонятна такая позиция, почему соседям можно, а Свердловской области нельзя. Мы написали запрос в Росрыболовство, и еще разберемся с этим. Но какое-то количество людей в мае мы не обслужили», – рассказал на пресс-конференции в ТАСС Сергей Величко.

Напомним, трехдневный маршрут «Екатеринбург – Гари» был запущен в апреле 2023 года. Уральцам предлагается доехать на автобусе до Верхотурья, после чего посетить Серов, а оттуда приехать на базу отдыха в Гари. По словам Сергей Величко, гостиничные дома в северном поселке востребованы у любителей природы. «У нас есть услуга доставки к месту рыбалки на речном транспорте, разработаны и другие водные маршруты. Мы поняли, что это востребованное направление, поэтому есть такая услуга – учим туристов ловить рыбу и готовить уху на берегу. К нам приезжают организованные группы, к моему удивлению, на 70% – это женщины, которым тоже интересно научиться ловить рыбу», – добавил Величко.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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