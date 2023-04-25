Розги, карьеры, завод: какие туры по Уралу предлагают и сколько это стоит

До майских праздников осталось меньше недели, и арендовать номер в отеле или на базе отдыха уже не получится. Но варианты отдыха есть – взять тур по Свердловской области. Варианты на один день или на неделю, в цивилизации или глуши, для любителей активного отдыха или истории – в обзоре «Нового Дня».

В Арамашево с пионерами и розгами – 2500 рублей

Первомайский тур выходного дня с названием «Я рожден в СССР». Повезут в село Арамашево (Алапаевский район). Обещают урок в школе XIX-XX века с розгами и чернилами, заезд смены в пионерский лагерь и поднятие флага, «Веселые старты» и пионерский костер.

Цена за взрослого – 2 500 рублей. В стоимость включен обед.

Столетний виадук и горы – 2100 рублей

Однодневный маршрут к железнодорожной артерии Урала, столетнему мосту-виадуку в поселке Дружинино. По самому мосту можно будет походить. Дорога лежит через Галкинский карьер и Волчиху, подъем на вершину – через березовый лес. Трекинговая часть – 7 км, можно с детьми школьного возраста.

Стоимость – 2100 рублей с человека, питание не включено.

Уральский экспресс – от 1599 рублей

«Уральский экспресс», на который зимой было не достать билеты, будет курсировать и в майские праздники. Билеты в продаже еще есть – на 1 мая остались только в экономклассе, на 9 мая есть эконом и общий вагон, поезд также будет ходить 6 и 8 мая, есть билеты в VIP-вагон.

Как выглядит ретропоезд, куда он идет, чем заняться в пути и что съесть в дороге, «Новый День» рассказывал ранее.

Карьер под Богдановичем – от 9000 рублей

Однодневная экскурсия из Екатеринбурга к глиняным карьерам под Богдановичем обойдется в 9000 рублей. Дополнительно – плюс 1500 рублей на бензин, плюс расходы на питание. В программу входит проезд до места и обратно, прогулка по карьерам, переезд до деревни Бекленищева, спуск в Смолинскую пещеру, отдых на пороге Ревун. Забронировать место в государственные выходные дни невозможно, доступны только варианты на рабочей неделе между праздниками.

Демидовский маршрут с заездом на завод – от 15 500 рублей

Тур с элементами промышленного туризма, который получил статус национального туристского маршрута Свердловской области. В двухдневной программе – Невьянск (наклонная башня, музей Невьянской иконы, церковь Николая Чудостворцва), Нижний Тагил с экскурсией по АО «ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат» или в Дом Черепановых.

Стоимость при размещении в 2-3-местном номере – 15 500 рублей, в одноместном – 17 650 рублей. Селить обещают в Нижнем Тагиле в Demidov Plaza 4*, экскурсии, мастер-классы и питание включены в стоимость, а вот экскурсии на завод и Дом Черепановых оплачиваются дополнительно, по 840 и 450 рублей соответственно.

Поездка в Гари – от 15 800 рублей

Маршрут, который недавно рекламировали областные власти. Трехдневный автобусный тур: первый день пройдет в Верхотурье, затем переезд до Серова и ночевка в гостинце. Утром второго дня туристы приезжают из Серова в Гари, на базу отдыха. Там их ждет полный набор удовольствий на природе: прогулка на катере, рыбалка, шашлыки. После ночевки в Гарях группа (снова на автобусе) возвращается в Екатеринбург. В минимальную стоимость входит койко-место в номере на четверых и кровать на базе отдыха. В стоимость входит два завтрака, два обеда, два ужина и дегустация.

Взять тур можно на майские: открыто бронирование на 29 апреля – 01 мая 2023 на otrada-tour.ru.

Сплав по Чусовой – 10990 рублей

От Усть-Утки до Ослянки по Чусовой на катамаранах – организаторы обещают, что это лучший маршрут. Дорога занимает 86 километров. Старт от Нижнего Тагила, в первый день будет оленья ферма и сплав до камня Харёнки с посещением деревянного храма в мужском монастыре. Далее сплав на камень Омутной и установка лагеря с видом на тайгу. Во второй день будет несколько деревень, пещеры и демидовский крест. В третий день – экскурсия на вершину камня Великан и купание в реке, на четвертый день сплав продолжается, после обеда – путь в Нижний Тагил.

Стоимость для взрослых – 10 990, пенсионерам и детям дешевле. Питание, палатки, пихтовая баня, посиделки у костра и песни включены. За свою палатку и спальник обещают скидку. Есть варианты более коротких сплавов, на два и на три дня.

Из Екатеринбурга в Нижний Тагил и обратно добираться за свой счет.

Мегатур по Уралу и Тюменской области – от 42500 рублей

Для тех, кто взял отпуск на майские, есть вариант семидневного автобусного тура «Вдоль Великого Сибирского тракта». В программе 14 музеев, 19 экскурсий и горячие источники. Начинается тур в Екатеринбурге, затем через Талицу в Тюмень, оттуда в Тобольск, после – Туринск, Алапаевск, Нижний Тагил, Невьянск. Обещают отели в 3 и 4 звезды, завтраки включены. Основной акцент на историю, но есть природные экскурсии. Гостей просят выбрать одежду, защищающую от укусов насекомых и змей.

Стоимость при размещении в двухместном номере – 42 500 рублей, в одноместном – 48 500 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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