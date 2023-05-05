На Елизавете крупный пожар: горит пластиковый мусор

Сегодня днем на улице Базальтовой вспыхнул пожар на промплощадке. Столбы черного дыма видно из соседних районов, в том числе из Академического.

«Пожарно-спасательные подразделения установили, что горит пластиковый мусор на территории промышленной площадки. По оперативной информации происходит горение в двух очагах. Общая площадь пожара предварительно составляет 150 квадратных метров», – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

На месте работают огнеборцы. Информации о пострадавших на текущий момент нет.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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