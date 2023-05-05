Прокуратура начала проверку из-за пожара на промышленных складах Екатеринбурга

Прокуратура Чкаловского района организовала проверку в связи с крупным пожаром на промышленных складах по улице Базальтовой в Екатеринбурге.

По данным ведомства, возгорание произошло на земельном участке, который принадлежит частной компании, занимающейся производством пленки. Сейчас устанавливаются причины и источник пожара.

«В ходе проверки сотрудниками прокуратуры будет дана оценка действиям должностных лиц организации, на территории которой произошло возгорание, в том числе на предмет исполнения законодательства об обеспечении противопожарной безопасности, а также будет дана оценка причиненному ущербу имуществу и окружающей среде», – говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, пожар в микрорайоне Елизавет начался сегодня около 13 часов дня. По информации МЧС, сначала горел пластиковый мусор на площади 150 квадратных метров, но огонь быстро распространился на промышленные склады. К 16:00 пожар был локализован на площади 4000 кв. м, из них 2000 кв. м – горящие строения, а все остальное – окружающая сухая растительность.

На текущий момент на месте работают 77 сотрудников МЧС и 21 единицы пожарно-спасательной техники. Пожару присвоен повышенный ранг № 3. Роспотребнадзор рекомендует жителям Елизавета не выходить на улицу и закрыть окна – район окутан густым дымом.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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