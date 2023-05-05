Жителям Елизавета советуют не открывать окна и не выходить из дома: из-за пожара район окутан дымом

Роспотребнадзор проверит воздух в районе Елизавет в связи с продолжающимся там пожаром. Жителям пока рекомендуют воздержаться от прогулок, а также не открывать окна, больше пить, промывать глаза и нос.

«Управление Роспотребнадзора по Свердловской области в связи с пожаром на Елизавете в г. Екатеринбурге организовало проведение лабораторных исследований качества атмосферного воздуха в зоне ближайшей жилой застройки», – сообщили в пресс-службе ведомства.

В случае возникновения симптомов острого заболевания или недомогания (появлении признаков одышки, кашля, бессонницы), обострения хронических болезней жителям Елизавета необходимо обратиться к врачу.

Между тем площадь пожара увеличилась уже до 4000 квадратных метров. Огонь со складов перекинулся на растительность. Есть риск возгорания гаражей.

«Огнеборцы принимают все меры для недопущения перехода огня на гаражный кооператив. Работы осложняет высокая пожарная загрузка зданий, ветреная погода. К ликвидации пожара привлечено порядка 61 человек и 15 единиц техники», – сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Напомним, пожар на улице Базальтовой вспыхнул сегодня днем. Сначала горел пластиковый мусор на площади 150 квадратных метров, но огонь быстро распространился на склады. На текущий момент пожар локализован на площади 4000 квадратных метров.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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