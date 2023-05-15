В Екатеринбурге мужчина убил 2-летнюю дочку своей сожительницы, чтоб она не плакала

В Екатеринбурге 24-летний мужчина убил двухлетнюю дочку своей сожительницы. Пока мать была на работе, малышка начала плакать. Парень не мог ее успокоить, и тогда ладонью зажал ей нос и рот. Девочка задохнулась.

Мужчина не сразу заметил, что ребенок умер. Только спустя время он понял, что ребенок не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Но было уже поздно. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетней», – сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, уточнив, что трагедия произошла 13 мая.

В пресс-службе УМВД России по городу Екатеринбургу рассказали, что 24-летний мужчина в ходе опроса дал признательные показания. Официально молодой человек нигде не работал. Мать девочки трудится уборщицей в одной из коммерческих организаций и в качестве подработки торгует мороженым.

В настоящее время по уголовному делу следователем СК России выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Истребован и анализируется характеризующий материал в отношении обвиняемого, погибшей девочки и ее матери.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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