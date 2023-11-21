В Екатеринбурге осудили убийцу 2-летней девочки

Свердловский областной суд вынес приговор Роману Большакову, которого обвиняли в убийстве 2-летней дочери его сожительницы.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, суд назначил виновному наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год. Государственный обвинитель просил для подсудимого 18 лет.

Напомним, трагедия произошла 13 мая 2023 года. Мать девочки была на работе, оставив ребенка под присмотром Большакова. Малышка начала плакать. Парень не мог ее успокоить, и тогда ладонью зажал ей нос и рот. Девочка задохнулась.

Мужчина не сразу заметил, что ребенок умер. Только спустя время он понял, что ребенок не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Но было уже поздно.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в ходе следствия была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина вменяем, поскольку отдавал себе отчет в совершаемых действиях.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что официально молодой человек нигде не работал. Мать убитой девочки трудится уборщицей в одной из коммерческих организаций и в качестве подработки торгует мороженым в парке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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