В Екатеринбурге закончено следствие по делу об убийстве 2-летней девочки (ФОТО)

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела об убийстве двухлетней девочки. Перед судом предстанет 24-летний сожитель ее матери.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 13 мая 2023 года. Пока мать была на работе, малышка начала плакать. Парень не мог ее успокоить, и тогда ладонью зажал ей нос и рот. Девочка задохнулась.

Мужчина не сразу заметил, что ребенок умер. Только спустя время он понял, что ребенок не подает признаков жизни, и вызвал скорую помощь. Но было уже поздно. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Убийство малолетней».

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, в ходе следствия была проведена судебная психиатрическая экспертиза, которая показала, что мужчина вменяем, поскольку отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в Свердловский областной суд для рассмотрения по существу.

Как уточнили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, официально молодой человек нигде не работал. Мать убитой девочки трудится уборщицей в одной из коммерческих организаций и в качестве подработки торгует мороженым в парке.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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