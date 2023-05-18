Приехавший с Украины житель Тагила готовил теракт на Уралвагонзаводе

Задержанный осенью прошлого года житель Нижнего Тагила планировал совершить теракт на Уралвагонзаводе с помощью самодельных ракет.

«Мужчина в подвале жилого дома оборудовал настоящий бункер. При обыске были обнаружены самодельные ракеты, которые он изготавливал из подручных материалов, постоянно модернизировал, а испытания проводил в лесу. Установлено, что с их помощью он планировал атаковать «Уралвагонзавод», – сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу свердловского УФСБ. Подозреваемый приехал на Урал с Украины в 2014 году.

Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых веществ.

Как уже сообщал «Новый День», Свердловская область, и особенно Нижний Тагил, после начала СВО пользуются особым вниманием со стороны недружественных стран. Так, 30 марта 2023 года в Екатеринбурге был задержан журналист московского бюро газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. До этого кроме Екатеринбурга он посещал также и Нижний Тагил. 7 апреля ему было предъявлено обвинение по делу о шпионаже. Согласно версии следствия, Эван Гершкович «по заданию американской стороны, осуществлял сбор сведений о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса, составляющих государственную тайну».

4 апреля 2023 года в Нижнем Тагиле по подозрению в шпионаже в пользу Украины была задержана супружеская пара. В ФСБ тогда сообщили, что муж и жена за деньги передали украинским спецслужбам сведения военно-технического характера.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2023, РИА «Новый День»