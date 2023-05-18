Курьером, блогером или дежурным в зоопарке: где подработать подростку и сколько заплатят

Осталось меньше месяца до летних каникул. Для подростков это возможность не только отдохнуть, но и заработать свои личные деньги. «Новый День» рассказывает, какие есть ограничения, где ждут детей и сколько работодатели готовы платить.

Как и сколько работать

Официально трудоустроиться подростки могут с 14 лет: для этого нужно согласие родителей и органов опеки. С 15 лет опеку уже можно не спрашивать, а с 16 лет ребенок может работать и без согласия родителей. Работать по закону подростки могут в свободное от учебы время. Количество часов ограничено:

с 14 лет – не более 24 часов в неделю и не более 4 часов в день, при совмещении работы с учебой не более 12 часов в неделю и не более 2,5 часа в день;

с 15 лет можно работать до 5 часов в день, но также не более 24 часов в неделю. Во время учебы – не более 2,5 часа в день и не более 12 часов в неделю;

с 16 лет разрешено работать до 35 часов в неделю (не более 17,5 часа при совмещении с учебой) и не более 7 часов в день (3,5 в учебное время).

Трудоустройство детей до 14 лет также разрешено, но только для ряда сфер: в кино, театрах, цирке, спорте. Согласие опеки и родителей обязательно, количество рабочих часов определяется органами опеки.

Куда пойти: что предлагает мэрия

В Екатеринбурге есть несколько молодежных бирж труда. «Первое – это содействие в индивидуальном трудоустройстве на предприятиях города. Как правило, это вакансии промоутеров, помощников официантов. Вторая форма трудоустройства – это трудовые отряды. Я считаю их наиболее эффективной для детей, там дети могут не только работать, они знакомятся между собой, получают опыт взаимодействия со сверстниками в трудовом коллективе. Для них проводятся мероприятия профилактического характера, развлекательного характера», – рассказала в эфире радио «Форум» директор Центра социального обслуживания молодёжи Светлана Кононова.

В основном это работа по уборке территории парков, прополка, посадка цветов, благоустройство районов, например, подростки красят полусферы. По словам чиновника, несмотря на совсем не топовую профессию и не слишком высокие доходы, спросом такое трудоустройство пользуется невероятно высоким. Во-первых, потому что у детей есть проблемы с поиском вакансий, работодатели не очень любят брать на работу несовершеннолетних. А во-вторых, дети чувствуют свою причастность к облагораживанию облика города.

«Они гордятся своим заработком, и, что хочется отметить, ребята, которые работают в трудовых отрядах, они начинают по-другому относиться к чистоте улиц, города. Делятся тем, что видят, как кто-то бросает мусор, делают замечание, даже взрослым людям, чтобы они пользовались мусорными баками. Подростки проникаются собственной значимостью, что они могут внести вклад, что они ухаживают за городом, парки становятся чистыми. Они могут сказать: да, мы ухаживаем за парком, тут красиво, чисто, интересно, здесь отдыхают мамы с детьми», – прокомментировала Кононова.

Где работать: варианты от коммерсантов

На сайтах по поиску работы уже есть предложения. Hh.ru разместил 70 вакансий, подходящих детям старше 14 лет и без опыта работы. Самый популярный вариант – курьером. Тарификация разная: чаще платят за выезд на точку, но встречаются варианты с почасовой оплатой. Обычно нужен смартфон, работать быстрее позволят самокат, велосипед. В вакансиях указаны вилки доходов до 150 тысяч в месяц. Реально курьеры зарабатывают меньше, но получить более 30 000 при частичной занятости реально.

Другой популярный вариант – работа промоутером. Платят 800-1500 рублей за смену. Есть варианты с понедельной оплатой. Расклейщик объявлений зарабатывают от 1000 рублей за смену, есть варианты с ежедневными выплатами. Есть еще ряд вариантов, где работодатели готовы брать соискателей старше 14 лет:

⁃ дежурный в зоопарк, на 2-4 часа в день, оплата 130 руб. в час;

⁃ менеджер блогеров, удаленная работа – от 20 000 до 25 000 рублей;

⁃ менеджер на исходящие звонки, по 4-6 часов в день – от 35 000 рублей;

⁃ начинающий мастер маникюра, требуются свои инструменты – от 15 000 до 120 000 рублей;

⁃ обработчик по коже, обязательно умение работать на специнструменте – от 35 000 до 70 000 рублей;

⁃ помощник официанта, можно работать по выходным и вечерам – до 40 000 рублей;

⁃ ученик автослесаря, обещают бесплатное питание и общежитие иногородним – от 30 000 до 35 000 рублей;

⁃ почтальон, в качестве бонуса указан ключ-вездеход – от 17 000 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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