Через службу занятости и молодежные биржи труда летом трудоустроят более 33 тысяч подростков

Через службу занятости в Свердловской области летом планируется трудоустроить более 18 тысяч подростков, еще свыше 17 тысяч детей найдут работу через молодежные биржи труда. Чаще всего школьников привлекают на благоустройство территорий, фасовку товаров, сельхозработы и в библиотеки.

«Из числа подростков в службу занятости уже поступило 890 заявлений, и 803 человека трудоустроены. Лето еще не началось, но государственная услуга по трудоустройству подростков круглогодичная. Хотя, конечно, в летнее время она наиболее популярна.

Через органы занятости мы планируем трудоустроить не меньше подростков, чем в прошлом году, то есть не менее 18 400 человек», – рассказала на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

Чаще всего детей берут на работы, связанные с реставрацией библиотечного фонда, набором текста. Много вакансий в сферах благоустройства и озеленения, сельского хозяйства, ремонтных работ. Какой-то усредненной зарплаты в департаменте не называют, поскольку каждый работодатель сам устанавливает размер оплаты.

Еще 14 700 подростков будут трудоустроены летом через молодежные биржи труда. Их создают непосредственно муниципалитеты, которые и предоставляют детям рабочие места.

«Приоритетным право на трудоустройство на биржах обладают состоящие на учете в ПДН, дети-сироты, дети из малообеспеченных семей, дети, вернувшиеся из колоний, и некоторые другие категории. Чаще всего муниципалитеты привлекают подростков на благоустройство, озеленение и уборку территорий. Небольшой процент будут работать вожатыми в городских лагерях», – рассказала начальник отдела молодежных проектов, мониторинга и анализа процессов в молодежной среде министерства образования и молодежной политики Свердловской области Наталья Фалалеева.

Как ранее писал «Новый День», подростки могут и самостоятельно поискать себе работу летом. В середине мая на Hh.ru было около 70 подходящих вакансий. Самый популярный вариант – курьером. Тарификация разная: чаще платят за выезд на точку, но встречаются варианты с почасовой оплатой. Обычно нужен смартфон, работать быстрее позволят самокат, велосипед. В вакансиях указаны вилки доходов до 150 тысяч в месяц. Реально курьеры зарабатывают меньше, но получить более 30 000 при частичной занятости реально.

Другой популярный вариант – работа промоутером. Платят 800-1500 рублей за смену. Есть варианты с понедельной оплатой. Расклейщик объявлений зарабатывают от 1000 рублей за смену, есть варианты с ежедневными выплатами. Другие варианты можно посмотреть здесь.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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