Только 4% подростков работали летом на промпредприятиях, остальные – в школах и администрациях

Более 30 тысяч подростков в Свердловской области летом были трудоустроены через центры занятости и молодежные биржи труда. Половина всех детей работали в сфере образования – в школах и детсадах, еще 15% – в сфере культуры, например, в библиотеках, 11% – в администрациях муниципалитетов. И лишь 4% подростков трудоустроились на промышленные предприятия.

«4% – это очень много для промышленных предприятий в текущих непростых условиях. Хотела бы особо отметить участие в трудоустройстве подростков предприятий обрабатывающей отрасли, которая уже несколько лет сотрудничает с центрами занятости», – рассказала в пресс-центре «ТАСС-Урал» заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.

Всего через службы занятости с начала года трудоустроились 17 тысяч подростков в возрасте от 14 до 17 лет, большая часть из них работала летом. И в среднем 300-400 человек в год продолжают трудиться и во время учебного года. Из общего количества детей – 19% это группа риска: дети из малообеспеченных семей, сироты, дети на учете ПДН, дети из семей участников СВО и так далее.

Кроме служб занятости, трудоустройством детей в Свердловской области занимаются молодежные биржи труда. Через них работу нашли за лето около 16 тысяч человек, добавил замдиректора департамента молодежной политики минобразования Свердловской области Денис Протасов.

«Всего на 2023 год на трудоустройство подростков запланировано 127 миллионов рублей. В том числе 31 миллион рублей – на выплату матподдержки дополнительно к зарплате детей, которая в среднем составляет 2 тысяч рублей не человека», – рассказала Наталия Бордюгова.

При этом официальные органы никак не следят за «свободным» трудоустройством подростков. А по некоторым данным, таким образом работу летом находят более половины всех детей. Как ранее писал «Новый День», рекрутинговые сайты предлагают подросткам трудиться курьерами, промоутерами, расклейщиками объявлений, официантами и так далее. Зарплаты там выше, чем те, что обещают в службах занятости. Но, по словам Наталии Бордюговой, часто к ним обращаются и обманутые подростки.

«Если подросток трудоустроился без службы занятости, отследить это сложно. Это нигде не фиксируется, не регистрируется. Но мы работаем с этой категорией. Как правило, когда родители обращаются: детей обманули, не заплатили денег, – отметила Бордюгова. – Случается, что с подростками не заключают договор либо дети и родители невнимательно его читали. Таких граждан мы направляем в инспекцию по труду».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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