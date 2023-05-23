Не зубрить в последний момент и освоить техники «заземления»: выпускникам дали советы перед ЕГЭ

Уже через три дня у выпускников школ начнутся ЕГЭ. Многие школьники, по словам родителей, крайне тяжело переносят стресс, связанный с предстоящими экзаменами, ведь от набранных баллов зависит, поступят ли дети в выбранные вузы. Психологи, представители минобразования и департамента образования дали свои советы детям и родителям: как справиться со стрессом и не завалить экзамен на нервной почве.

Психолог: обсудите, что ребенок знает и что чувствует

По мнению психологов, перед экзаменом важно обсудить с ребенком несколько моментов. Во-первых, уточнить, понимает ли выпускник, как именно будет проходить процедура сдачи ЕГЭ и какие моменты в самом процессе его больше всего пугают. Во-вторых, проговорить «содержательные» моменты: что ребенок знает и умеет по самому предмету? В-третьих, обсудить эмоции: что он чувствует в целом?

«Образовательный процесс в школе в последние годы построен так, что детей сразу готовят к процедуре сдачи ЕГЭ. Кроме того, и в школах, и на курсах подготовки есть тренировочные тесты, во время которых отрабатываются основные механизмы. Но можно с ребенком еще раз обговорить: что ему не понятно? Что вызывает страх? Здесь могут помочь педагоги школ, – говорит детский психолог Юлия Латышева. – А вот эмоциональная поддержка – это уже то, за что отвечает семья и близкие. Важно в этот период дать ребенку максимум заботы. Постараться донести, что при любых результатах ребенок останется любим, что при любых результатах всегда есть множество вариантов действий. Многие подростки в этом возрасте маскималисты, у них возникают мысли, что в случае провала неуспех будет преследовать их по жизни. Но это не так, и задача семьи донести это до ребенка».

Кроме того, психолог советует в последние дни перед экзаменами давать ребенку отдых. Не нужно заставлять выпускника сидеть до ночи над книгами. Важно, чтобы подросток бывал на свежем воздухе, хорошо высыпался, встречался с друзьями. Только так можно минимизировать стресс.

Хорошо бы, чтобы подросток знал несколько техник расслабления, саморегуляции и «заземления». Это могут быть дыхательные практики или иные способы, которые могут сработать и на самом ЕГЭ, в случае если нервы сдадут. Это позволит вернуться в реальность и сосредоточиться.

Минобразования: слушайте инструктаж на экзамене

«Экзамен в любом случае – волнительная ситуация. Тем более для детей, которые планируют поступать в вуз, для них каждый балл важен. Я бы советовала вместе с родителями почитать рекомендации психолога. А самое главное – не надо тратить последние ночные часы перед экзаменом на повтор, – посоветовала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования министерства образования и молодежной политики Свердловской области Татьяна Умнова. – Надо, чтобы мозг подростка отдохнул. Иначе, когда придет время вспомнить или сосредоточиться, он вдруг захочет отдохнуть. Нужно выспаться, настроиться, а во время самого ЕГЭ я бы советовала внимательно слушать инструктаж. Это позволяет психологически погрузиться в атмосферу экзамена. И, конечно, внимательно читайте формулировки заданий, не спешите. Практика показывает, что дети отвечают на вопросы, которые им в принципе не задавали».

А заместитель начальника департамента образования администрации города Екатеринбурга по вопросам функционирования образовательного комплекса Елена Кречетова обратилась к родителям: «Дети на себе ощущают груз ответственности. И если и папа, и мама перед экзаменом скажут: «Я в тебя верю, все будет хорошо!» – это даст дополнительное спокойствие ребенку. Он будет понимать, какой бы результат не получил, семья его поддержит и примет».

Добавим, что если ребенку во время проведения ЕГЭ станет плохо и если этот факт подтвердил врач в пункте приема экзаменов, выпускник имеет право пересдать ЕГЭ в резервные дни. В этом году они будут с 22 июня по 1 июля.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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