Школьники написали самый массовый ЕГЭ: в Свердловской области его сдавали 17 тысяч человек

Свердловские школьники сегодня написали самый массовый ЕГЭ – по русскому языку. Он обязателен для получения аттестата, поэтому экзамен сдавали все 11-классники, а также выпускники прошлых лет – всего 17 тысяч человек. Экзамен прошел в штатном режиме.

Как рассказала начальник отдела итоговой аттестации и оценки качества образования регионального минобразования Татьяна Умнова, кардинальных изменений в контрольно-измерительных материалах по русскому языку в этом году не было. Экзаменационная работа длилась 3,5 часа и состояла из 27 заданий. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, а для аттестата с отличием – не менее 70 баллов. Свои результаты выпускники узнают не позднее 16 июня.

Напомним, основной период сдачи ЕГЭ продлится до 20 июня включительно. Затем до 1 июля будут резервные дня для тех детей, которые по уважительным причинам не смогли сдать экзамен в основные дни.

В Свердловской области ЕГЭ в этом году сдают 16 870 выпускников одиннадцатых классов, а также более тысячи выпускников прошлых лет. Из предметов по выбору самым популярным на протяжении нескольких лет остается обществознание. Его в этом году выбрали 48% выпускников. Второй по выбору – информатика (22%), третий – биология (17%), по 13% выбрали историю и физику. Самыми редкими остаются литература (около 10% ежегодно), а также французский и немецкий языки (3-7% год от года). Наименьшее количество заявлений подано на сдачу ЕГЭ по китайскому языку: его будут сдавать 9 выпускников прошлых лет, которые готовились самостоятельно.

Психологи, представители минобразования и департамента образования дали советы детям и родителям: как справиться со стрессом и не завалить экзамен на нервной почве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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