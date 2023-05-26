У свердловских школьников стартовали ЕГЭ: сегодня сдают географию, литературу и химию

В Свердловской области одиннадцатиклассники начали сдавать ЕГЭ. Первыми напишут три предмета по выбору: географию, литературу и химию. Их в сумме сдают 3701 школьника. Сегодня открыли свои двери 142 пункта приема экзаменов. Всего единый госэкзамен будут сдавать 16 870 выпускников.

В связи с жарой детям разрешили проносить в пункт проведения экзаменов воду. Чтобы в аудиториях не было душно, все кабинеты проветривали в течение ночи. Кроме того, в некоторых аудиториях еще в прошлые годы были установлены кондиционеры. Нельзя проносить с собой никакие гаджеты, включая смарт-часы.

За нарушениями в ходе экзаменов традиционно будут следить наблюдатели. Кроме того, все 1680 аудиторий оснащены камерами, которые ведут онлайн-трансляцию. В этом году есть и новшество: за проведением ЕГЭ следит искусственный интеллект. Он поможет наблюдателям выявлять нетипичное поведение детей, которое может указать на возможные нарушения.

Основной период ЕГЭ продлится до 20 июня. Расписание экзаменов выглядит так:

26 мая – география, литература, химия;

29 мая – русский язык;

1 июня – математика (базовая и профильная);

5 июня – история, физика;

8 июня – обществознание;

13 июня – иностранные языки (кроме раздела «Говорение»), биология;

16,17 июня – иностранные языки (раздел «Говорение»);

19, 20 июня – информатика.

С 20 июня до 1 июля будут резервные дни. Как рассказали в министерстве образования Свердловской области, в этот период экзамены будут сдавать те дети, которые не смогли по уважительным причинам написать ЕГЭ в основной период. Либо ребенок не пришел на экзамен из-за болезни (и у него есть справка), либо выпускнику стало плохо уже в аудитории и он не смог дописать работу.

Как ранее писал «Новый День», в Свердловской области ЕГЭ в этом году сдают 16 870 выпускников одиннадцатых классов, а также более тысячи выпускников прошлых лет. Из предметов по выбору самым популярным на протяжении нескольких лет остается обществознание. Его в этом году выбрали 48% выпускников. Второй по выбору – информатика (22%), третий – биология (17%), по 13% выбрали историю и физику. Самыми редкими остаются литература (около 10% ежегодно), а также французский и немецкий языки (3-7% год от года). Наименьшее количество заявлений подано на сдачу ЕГЭ по китайскому языку: его будут сдавать 9 выпускников прошлых лет, которые готовились самостоятельно.

Ранее психологи, представители минобразования и департамента образования дали советы детям и родителям: как справиться со стрессом и не завалить экзамен на нервной почве.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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