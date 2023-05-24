Рок-матч «Автомобилиста» выиграл премию КХЛ

Хоккейный клуб «Автомобилист» занял первое место на ежегодной премии по маркетингу и коммуникациям КХЛ. Матч «День уральского рока» были признан как лучший кейс по работе со зрителями.

«В новом сезоне продолжим делать матчи еще более крутыми! А пока принимаем поздравления за победу в этом году», – сообщил telegram-канал екатеринбургского клуба.

Хоккейный матч, посвященный уральскому року, состоялся в Екатеринбурге 3 февраля 2023 года. «Автомобилист» тогда сразился с челябинским «Трактором», трибуны КРК «Уралец» были заполнены до отказа. Екатеринбургские хоккеисты вышли на лед в специальной «музыкальной» форме, а тренерский штаб команды примерил на себя рокерские косухи. Символическое вбрасывание перед игрой провел «дедушка уральского рока», композитор Александр Пантыкин. В перерывах болельщики увидели живое выступление Вадима Самойлова, который исполнил главные хиты «Агаты Кристи».

Лидеры «Автомобилиста» также поучаствовали в тематической фотосессии, изобразив концерт рок-банды на ледовой арене.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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