Вечеринка в честь выпускного УрФУ пройдет в новом месте

Выпускной в самом крупном вузе Екатеринбурга – Уральском федеральном университете – пройдет 1 июня. Утром бывшие студенты получат дипломы и будут кидать в воздух конфедератки. А вечером для них состоится вечеринка в Ельцин-центре.

«В этом году официальная церемония состоится утром. Выпускники (а их в УрФУ более 6700, – прим. ред.) в мантиях и конфедератках получат дипломы на площади Кирова. В этом году в связи с усилением мер безопасности для уличных мероприятий будет больше рамок, металлодетекторов, досмотр будет строже, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе УрФУ. – Вторая официальная часть, тоже традиционная, – ее будут проводить институты. А вечером пройдет вечеринка в Ельцин-центре».

Она будет называться «Лица УрФУ. Выпуск имени первого». Хедлайнеры пока неизвестны, но, скорее всего, выступать будут местные группы и диджеи. Организаторы обещают превратить в клуб весь Ельцин-центр. Вход на вечеринку будет платным: для студентов – 1000 рублей, для их друзей и родных – 1200 рублей.

Напомним, в прошлом году вечеринка в честь выпуска УрФУ проходила на двух площадках «Телеклуба», для выпускников пели Karina Istomina, Cherocky, «Нелегалы», Danny G, Vester, ihtiandr, xanny, x-rise, shapa, astral.

Шествие в честь Дня радио вузу в этом году проводить не разрешили. Но выпускной должен состояться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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