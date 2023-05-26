По факту избиения ребенка взрослым мужчиной возбуждено уголовное дело

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершённое в отношении малолетнего).

«24 мая 2023 года в подъезде одного из домов по улице Родонитовой в Екатеринбурге мужчина 1976 г.р., на почве возникшего конфликта, применил физическое насилие в отношении малолетнего мальчика, 2010 г.р. В результате здоровью подростка был причинён тяжкий вред, в настоящее время несовершеннолетнему оказывается помощь в условиях медицинского учреждения», – сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу уточнили, что родные мальчика обратились в отдел полиции №12 вчера 25 мая. Полиция установила всех участников конфликта. В ходе разбирательства выяснилось, что к инциденту причастен 45-летний житель Нижнего Тагила.

Как уже сообщал «Новый День», 24 мая мужчина избил подростка за то, что тот надсмехался над его фамилией и коверкал ее. 12-летний мальчик гулял с друзьями, когда заметил знакомого мужчину по фамилии Кокушкин. Подростки принялись дразнить прохожего. Мужчина в ответ на дразнилки несколько раз ударил школьника в живот и голову. Несовершеннолетнего поместили в реанимационное отделение. У него диагностировали разрыв селезенки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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