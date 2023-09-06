В суд направлено дело мужчины, который избил дразнившего его мальчика до разрыва селезенки

В Чкаловский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении 47-летнего жителя Нижнего Тагила. Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью 12-летнего мальчика.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с ограничением свободы до 2 лет.

Напомним, конфликт между взрослым и ребенком произошел 24 мая в подъезде одного из домов по улице Родонитовой в Екатеринбурге.

Мужчина избил подростка за то, что тот надсмехался над его фамилией и коверкал ее. 12-летний мальчик гулял с друзьями, когда заметил знакомого мужчину по фамилии Кокушкин. Подростки принялись дразнить прохожего. Мужчина в ответ несколько раз ударил школьника в живот и голову. Мальчика отвезли в реанимационное отделение. У него диагностировали разрыв селезенки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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