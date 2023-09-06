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Среда, 6 сентября 2023, 14:27 мск

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С выборов в ЕГД снялся гламурный фотограф-«коммунист»

С выборов в Екатеринбургскую городскую думу снялся кандидат от КПРФ по 17-му одномандатному округу Мерт Мансуров.

О кандидате известно немного: ему 25 лет, родился в Стамбуле, занимается художественной фотографией. Раньше ни в каких выборах не участвовал.

Политологи считают, что фотограф попал в список КПРФ только благодаря фамилии. Участвовать в предстоящих выборах очень хотел бывший депутат-коммунист Эдуард Мансуров. Он подал в избирком того же округа № 17 документы в качестве кандидата-самовыдвиженца, и бывшие однопартийцы решили выставить против него «двойника».

Но экс-депутата Мансурова не зарегистрировали. Он пытался оспорить это решение дважды, сначала – в районном суде, а потом – в областном, но оба раза безуспешно. В итоге участвовать в выборах он не будет.

Таким образом, участие в кампании его однофамильца-фотографа также стало бессмысленным.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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