Экс-коммунист Мансуров проиграл второй суд по своему выдвижению в ЕГД

Свердловский облсуд оставил в силе решение своих коллег, которые признали законным отказ избиркома регистрировать Эдуарда Мансурова в качестве кана в депутаты Екатеринбургской городской думы.

«Решение суда первой инстанции без изменения, апелляционные жалоба и представление – без удовлетворения», – сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, бывший депутат ЕГД Эдуард Мансуров от КПРФ в этом году хотел участвовать в выборах как самовыдвиженец. Но Орджоникидзевская избирательная комиссия после проверки пришла к выводу, что из 239 подписей избирателей, которые сдал Мансуров, достоверными являются только 211, и отказала ему в регистрации. Сам Эдуард Мансуров с отказом не согласился и подал в суд. 19 июля Орджоникидзевский районный суд оставил решение избиркома в силе, хотя за регистрацию Мансурова выступил даже прокурор. Тогда кандидат подал апелляцию в областной суд.

Как уже сообщал «Новый День», Эдуард Мансуров работал в созыве городской думы Екатеринбурга в 2018-2023 гг., прежде представлял КПРФ, но потом его пути с однопартийцами разошлись. В этом году он подал документы на праймериз «Единой России». Но единороссыМансурова с праймериз сняли, когда им напомнили о его оппозиционном прошлом. Поэтому он решил вести кампанию как самовыдвиженец в одномандатном округе № 17 в Орджоникидзевском районе. Бывшие однопартийцывыдвинули против него в том же округе однофамильца – фотографа Мерта Мансурова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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