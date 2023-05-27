Двухлетний ребенок выпал из окна в Березовском

Сегодня днем из окна третьего этажа дома по адресу улица Февральская, 28 в городе Березовском выпал двухлетний ребенок.

«Это горе... И ещё одно страшное напоминание о том, что нельзя пренебрегать правилами безопасности. Родители, пожалуйста, будьте бдительны, внимательны», – написали очевидцы в паблике «Березовский. Сила БГО».

Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что ребенок находится в реанимации. Трагедия случилась, когда мать мальчика вместе с ним пришла в гости к подруге.

«Взрослые пили чай с тортом, а ребята играли в другой комнате. Неожиданно к хозяйке квартиры забежал ее ребенок и, как мог, сказал страшную новость. По данному факту силовики проводят проверочные мероприятия, по завершении которых будет принято обоснованное решение. Но, не дожидаясь его, уже сейчас можно сказать, что злополучные москитные сетки стали причиной десятков аналогичных случаев в Свердловской области», – заявил Горелых.

Напомним, в Свердловской области только за первые полтора месяца прошлого лета 12 детей выпали из окон. Трагедии происходят вовсе не в семьях алкоголиков и маргиналов, разбиваются дети из вполне благополучных семей. Часто малыши падают, оперевшись на москитную сетку, которая не выдерживает даже веса кошки. Предотвратить ЧП могут блокираторы. «Новый День» рассказывает, какие есть приспособления для безопасности детей и сколько это стоит.

Березовский, Елена Владимирова

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