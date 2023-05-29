В Екатеринбурге начался сезон тополиного пуха

В центре Екатеринбурга появился тополиный пух. Произошло это раньше, чем обычно, – на Урале тополя начинают размножаться в июне. Пока это первые пушинки, но скоро он будет повсюду, особенно в старых районах, где много тополей. Например, Пионерский район, улица Малышева после Восточной, ЖБИ в сезон создают впечатление укрытых снегом – из-под пуха почти не видно асфальта.

Особо тополиный пух досаждает аллергикам. Тополиный пух собирает на себе пыльцу, и в период цветения растений им советуют как можно реже бывать на свежем воздухе, особенно – в парках и лесах. После возвращения с улицы нужно сразу же принять душ, а одежду отправить в стирку. Делать это должен не только больной, но и все члены семьи. Дома лучше установить увлажнитель и фильтр воздуха. Также доктора советуют исключить из рациона перекрестные продукты, если при их наличии аллергическая реакция усиливается. В особо тяжелых случаях поллинозникам советуют уезжать из региона на время цветения деревьев.



Два года назад в Екатеринбурге только за одни выходные произошло порядка 580 пожаров, причиной которых стал пух. Тогда губернатор области Евгений Куйвашев заявил, что будет бороться с тополями – их постепенно заменят на другие деревья. «Везде есть общая проблема: основная часть деревьев – тополя. Пух от которых надоел уже практически всем: мало того, что он лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, в этом году он стал причиной сотен пожаров. Уверен, что за 10-15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья. Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать», – пообещал Куйвашев.

Екатеринбург, Марина Иванова

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