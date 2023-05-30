Депутат сравнил атаку дронов на Москву с событиями 1941 года

Депутат Госдумы Максим Иванов сравнил атаку БПЛА на Москву и Подмосковье с событиями 1941 года.

«На рассвете проснулся от далекого гула. Это система ПВО сбивала вражеские БПЛА, которые атаковали Москву и Московскую область. Утреннее нападение на Москву – самое серьезное с тех времен, как немецко-фашистский захватчик в 41 году топтал нашу землю на подступах к столице. Новая реальность. Реальность, которая должна открыть глаза тем оставшимся наивным гражданам, кто считает, что в этой глобальной, мировой истории он сможет отсидеться, переждать. Никто не отсидится. Ни сбоку, ни снизу, ни, тем более, сверху. Ты будешь или как единый кулак с нашей Родиной бить врага, или покроет твою семью несмываемый позор трусости, коллаборационизма и духовного предательства», – написал депутат в своем телеграм-канале.

Как уже сообщал «Новый День», утром 30 мая беспилотники атаковали юго-запад Москвы. Два жилых дома незначительно повреждены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. «Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. На данный момент никто серьезно не пострадал», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин заверил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося. «В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в пострадавших домах. Сразу после окончания работ жители смогут вернуться в свои квартиры», – пояснил глава города.

https://newdaynews.ru/incidents/796543.html

Москва, Екатеринбург, Евгения Вирачева

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