Собянин: беспилотники атаковали Москву

Беспилотники атаковали юго-запад Москвы рано утром 30 мая. Два жилых дома незначительно повреждены, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Сегодня рано утром в результате атаки БПЛА в нескольких зданиях произошли незначительные повреждения. На данный момент никто серьезно не пострадал», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Собянин заверил, что все экстренные службы города находятся на местах происшествий. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

«В целях безопасности на время работы экстренных служб проведены мероприятия по эвакуации жителей нескольких подъездов в пострадавших домах. Сразу после окончания работ жители смогут вернуться в свои квартиры», – пояснил глава города.

Он призвал не доверять непроверенным источникам информации и сохранять спокойствие.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что атака была более массированная, но несколько беспилотников сбили еще на подлете к столичному региону.

«Жители некоторых районов Московской области могли слышать звуки взрывов – это работает наша ПВО. На подлете к Москве были сбиты несколько беспилотников. Все экстренные службы работают», – говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

Москва, Наталья Рязанова

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