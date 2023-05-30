В Москве после атаки БПЛА за медпомощью обратились два человека

В Москве после атаки беспилотников к врачам обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

«По информации от медицинских служб города, в данный момент никто из жителей домов, поврежденных БПЛА, серьезно не пострадал. За медицинской помощью обратились два человека. Госпитализация никому не потребовалась, необходимая помощь была оказана на месте», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Собянин добавил, что на местах происшествий продолжают работать экстренные службы и несколько бригад скорой помощи.

Ранее мэр столицы сообщил, что рано утром во вторник несколько домов в Москве получили «незначительные повреждения» в результате атаки беспилотников. Эвакуированы жильцы нескольких подъездов в пострадавших домах, уточнил он позже.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в свою очередь сообщил, что несколько беспилотников были сбиты еще на подлете к Москве.

По данным телеграм-канала Baza, в утренней атаке на Москву участвовали около 25 БПЛА. Источники канала сообщили, что большая часть из них сбита средствами ПВО в Подмосковье, несколько беспилотников упали, зацепившись за деревья и провода. Источник телеграм-канала Shot уточнил, что четыре БПЛА упали в Одинцовском районе, зацепившись за деревья.

Три беспилотника попали в жилые дома на юго-западе Москвы, один из них нес несколько взрывных устройств, которые не сдетонировали, пишет Baza. По информации телеграм-каналов, БПЛА врезались в дома на Ленинском проспекте, Профсоюзной улице и на улице Атласова. Жильцов многоэтажки на Профсоюзной эвакуировали, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Москва, Наталья Петрова

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