Налог на прибыль организаций в 2022 году упал на 20 млрд рублей

Поступления от налога на прибыль организаций в 2022 году снизились на 20 млрд рублей по сравнению с 2021 годом, однако общие доходы бюджета Свердловской области все равно возросли за счет поступлений из других источников.

О сокращении поступлений налогов от крупнейших предприятий региона рассказал на заседании комитета заксобрания по бюджету министр финансов Свердловской области Александр Старков. По его словам, темпы роста налоговых поступлений начали снижаться уже в марте-апреле 2022 года, в том числе из-за событий, связанных со спецоперацией. Всего за 2022 год по налогу на прибыль организаций в областную казну поступило около 109 млрд рублей. Для сравнения – в бюджете 2021 года этот показатель составил 128,7 млрд рублей.

Вторым по объему источником доходов стал НДФЛ, сумма которого заметно увеличилась – 107,8 млрд рублей (по итогам 2021 года – 91,5 млрд рублей). Поступления от акцизов составили 26,8 млрд рублей (в 2021 году – 20 млрд рублей), от налога на имущество – 21,6 млрд рублей. Объем безвозмездных поступлений в 2022 году – 67,4 млрд рублей.

Ранее Александр Старков заявил, что общие доходы бюджета выросли по сравнению с 2021 годом почти на 13 млрд рублей: «В первую очередь мы отмечаем увеличение поступлений по НДФЛ, в том числе за счет роста фонда заработной платы и работе по ее легализации: в прошлом году более 2,5 тысячи работодателей довели заработную плату до среднего уровня в своих отраслях. Также возросли поступления в областную казну по упрощенной системе налогообложения, налогу на имущество организаций, акцизам».

Напомним, по итогам исполнения бюджета-2021 министр сообщил, что «экономика Свердловской области в достаточной степени восстановилась после «коронакризисных» явлений 2020 года, что положительно сказалось на исполнении регионального бюджета».

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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