Исполнение бюджета-2021 превысило ожидания властей и экспертов

В 2021 году экономика Свердловской области в достаточной степени восстановилась после «коронакризисных» явлений 2020 года, что положительно сказалось на исполнении регионального бюджета.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутатам из комитета заксо по бюджету министр финансов Александр Старков, представляя им доклад об исполнении областного бюджета-2021.

Министр рассказал, что доходы региональной казны составили 359,1 млрд рублей, или 113 % от прогнозных значений. Из них налоговых и неналоговых поступлений – 292,4 млрд рублей, что на 76 млрд выше, чем в 2020 году. Главным источником доходов остались поступления по налогу на прибыль организаций – они составили 128,7 млрд рублей. Старков пояснил, что это объяснялось высокой международной ценой на металлы. Доходы от НДФЛ возросли до 91,5 млрд рублей, акцизы – до 20 млрд, налог на имущество организаций – до 21 млрд рублей. Еще 66 млрд рублей составили безвозмездные поступления.

Общая сумма расходов региона за 2021 года – 343,7 млрд, что на 28 млрд рублей больше 2020 года. На социально ориентированные сферы потрачено 232 млрд рублей. На здравоохранение – 45,6 млрд рублей, что на 6 млрд больше, чем в 2020 году. Это объясняется, в частности, передачей в областное ведение медицинских учреждений Екатеринбурга. На мероприятия, направленные на борьбу с коронавирусом, область израсходовала 12,2 млрд рублей.

По статье «Образование» освоено 82,3 млрд рублей, это на 11,2 % больше уровня 2020 года. Практически на прежнем уровне остались затраты на культуру – 3,3 млрд рублей. Расходы на физкультуру и спорт составили 13,3 млрд, или на 4,1 млрд больше прошлогоднего. Глава минфина уточнил, что 7,6 млрд оцениваются как затраты инвестиционного характера в рамках подготовки к Универсиаде-2023.

Межбюджетные трансферты муниципальным образованиям превысили 120 млрд рублей и составили: субвенции – 62,9 млрд, дотации – 26,6 млрд, субсидии – 42,6 млрд рублей.

Как уже писал «Новый День», прогнозы на 2021 год были не слишком радужными. Летом 2020 года председатель бюджетного комитета заксо Владимир Терешков, которого не стало в январе 2021-го, заявил: «Процесс выхода из кризиса, я думаю, займет и 2020-й, и 2021 год». Но тогда же он рассказал, что в истории региона были времена и похуже: «Когда мы формировали бюджет 2008 года, и доходы, и расходы срезали примерно на 30%, – напомнил Терешков. – Помните, была очень мощная, но краткосрочная рецессия. У нас не было возможности получить очень серьезную поддержку из федерального бюджета. Мы выплывали самостоятельно. Мы срезали все программы, оставили основное: зарплаты с начислениями, социальные выплаты, ну и поддержку здравоохранения и образования. Но уже в 2009 году экономика вышла из рецессии, и мы вернулись на нормальный уровень финансирования».

Добавим, еще в конце 2020 года экономисты говорили, что 2021-й станет для предпринимателей очень тяжелым: переваривать последствия 2020 года придется в условиях, когда платежеспособность населения снизилась. Но сейчас областные власти говорят, что малый и средний бизнес постепенно восстанавливается.

Отметим, что прогноз по исполнению бюджета-2022 не слишком радужный. В мае министр финансов Александр Старков заявил, что последствия санкционного давления на экономику области особенно скажутся на поступлениях в бюджет по итогам второго и третьего кварталов. Старков заявил, что крупнейшие налогоплательщики уже скорректировали прогнозы по поступлениям в областной бюджет от налога на прибыль на 2022 год. «Только по налогу на прибыль организаций недовыполнение утвержденного прогноза оценивается от 13 до 16,5 млрд рублей. Введение санкций против российских производителей повлечет за собой введение различных режимов неполной занятости населения и снижение поступлений от НДФЛ», – добавил он. В целом бюджет области может в этом году недосчитаться около 7% доходов.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»