Цена квартир на вторичном рынке превысила 107 тысяч рублей за квадратный метр

Цены на квартиры на вторичном рынке Екатеринбурга продолжают расти. Впервые показатель превысил 107 тысяч рублей за квадратный метр и достиг 107 119 рублей– это +0,7% за месяц и +8,6% за год.

Как сообщили в аналитическом отделе Уральской палаты недвижимости, сейчас в базе 3430 квартир – примерно столько же, сколько и месяц назад. А вот сроки экспозиции увеличились: с 3,5 до 4,5 месяца.

«Ценовая динамика в территориальных сегментах в большинстве случаев положительная. Квартиры первого и второго ценовых поясов выросли в цене на 1,2% и 0,9% соответственно. Так, в приближенных к центру районах квартиры стоят 118 606 рублей за кв. м, а во втором поясе – 100 229 руб./кв. м. В третьем поясе – 87 450 рублей, четвертом – 76 315 рублей», – сообщили в УПН.

Как ранее писал «Новый День», рост цен на вторичном рынке связывают с его «омоложением». Сегодня это не только хрущевки и брежневки, но и инвестиционные квартиры в новостройках, сданных 1-3 года назад. В начале года доля таких объектов составляла 13%. Свыше 38% домов на вторичке построены после 2010 года.

Напомним, на рынке новостроек девелоперы заметили рост продаж. По итогам апреля (итогов мая еще нет) зарегистрировано 2,4 тысячи сделок по договорам долевого участия, что в 2,5 раза больше, чем в начале текущего года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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