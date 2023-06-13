Продажи квартир в новостройках за год выросли почти в 5 раз

В Екатеринбурге продолжается рост продаж квартир на первичном рынке. В мае было заключено около 2,7 тысячи сделок с договорами долевого участия, что в 4,7 раза больше, чем во время кризиса прошлого года, и на 67% превышает показатели успешного 2021-го.

«Рынок новостроек Екатеринбурга продолжает демонстрировать отличные показатели реализации квартир. Май, традиционно, не самый активный месяц для рынка жилья, но в 2023 году он порадовал многих участников рынка. Текущий объем реализации находится на уровне лучших показателей 2021 года. В последние месяцы ежемесячно заключается 2,4-2,7 договоров долевого участия в строительстве», – пишет в своем телеграм-канале Reburg руководитель аналитического отдела Уральской палаты недвижимости, партнер аналитического агентства bnMAP.pro в Екатеринбурге Михаил Хорьков.

При этом число непроданных квартир остается рекордно высоким. На текущий момент их 47 тысяч, и только 2,9 тысячи – в домах, сданных в эксплуатацию, остальные 44 тысячи – в строящихся.

Естественно, на рынке новостроек сейчас высокая конкуренция, которая сдерживает цены. За год стоимость квадратного метра на первичном рынке выросла на 4% до 122-124 тысяч рублей (для сравнения: на вторичном рынке рост составил 8,6% за год).

«Большинство продавцов на рынке поддерживают стабильные цены, допуская незначительные корректировки как в сторону повышения, так и снижения на отдельные типы квартир», – отмечает Михаил Хорьков.

Как ранее писал «Новый День», покупательский интерес переориентировался со студий на жилье больших площадей. Спрос на малогабаритное жилье снизился на треть.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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