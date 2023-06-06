Как взять питомца с собой в отпуск – инструкция

С началом лета традиционно стартовал сезон отпусков. Многие уральцы отказываются от путешествий по банальной причине – негде оставить домашнее животное. В принципе, сегодня это не большая проблема – «Новый День» не так давно сообщал о вариантах, куда пристроить своего четвероногого друга. Однако в последнее время все больше семей предпочитают брать с собой в путешествие домашнего любимца.

Самые дорогие билеты для животных, впрочем, как и для людей, в самолете. Во всех авиакомпаниях домашние животные принимаются на борт только при наличии разрешения из ветеринарной клиники. Животное размещается либо в салоне, либо в багажном отсеке, для перевозки обязательна переноска или клетка, чтобы не повторять печальную историю сфинкса из Кольцово, которого хозяева привезли в порт без переноски, и к полету животное допущено не было.

Согласно общим требованиям, в самолетах разрешено перевозить домашних животных старше 8 недель, но еще лучше, если животному будет хотя бы 12 недель. Животные весом до 8 килограммов могут путешествовать в салоне самолета, свыше этого веса – только в грузовом отсеке. Животное должно находиться в контейнере, на который нужно наклеить табличку с именем владельца. На случай, если четвероногий друг сбежит, нужно такую же табличку повесить и на ошейник. Кроме того, ветеринары советуют хозяевам перед полетом дать животному успокаивающее средство.

Что касается железнодорожного транспорта, то цена на провоз животного в поезде зависит от его веса и протяженности маршрута. В принципе, хозяин может выкупить отдельное место в вагоне для своего домашнего любимца. Важно, что в поезде можно провозить только домашних животных, запрещен провоз грызунов и диких питомцев, в том числе змей и обезьян.

По общим правилам провоза животных и птиц железнодорожным транспортом, домашние животные должны быть помещены в ящики, корзины, клетки и размещаться на местах, отведенных для ручной клади. Это касается только мелких питомцев. С крупными собаками можно ехать только в отдельном купе купейного вагона, (кроме вагонов повышенной комфортности) с оплатой полной стоимости всех мест. Есть и менее дорогостоящие варианты – определить собаку в специальный контейнер багажного вагона, ящик с поддоном пассажирского вагона или в нерабочий тамбур первого пассажирского вагона. Платить за нее придется как за обычный крупногабаритный багаж. Не стоит забывать и том, что в пассажирских поездах перевозка собак крупных пород, в том числе служебных, производится только в намордниках и с поводком. Животное должно находиться под постоянным наблюдением хозяев. В поезд домашнего любимца пустят только при наличии ветеринарного разрешения.

При намерении попутешествовать с животным на автомобиле, нужно знать некоторые нюансы. Ветеринары советуют хозяевам заранее готовиться к такой поездке и приучать домашнего любимца к машине. Иначе, попав в необычную обстановку, животное начнет паниковать и создавать хозяевам проблемы. Если маршрут путешествия проходит через границу, необходимо иметь ветеринарное заключение, справку о наличии прививки против бешенства и лицензию на вывоз за рубеж.

Кроме того, отправляясь до места отдыха необходимо заранее озаботиться разрешением на проживании на курорте вместе с домашним питомцем.

Екатеринбург, Елена Васильева

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