После нападения акулы в Египте туристы паникуют, но туры не аннулируют: правовых оснований для возврата денег нет

Видео с нападением акулы на россиянина в Хургаде перепугало многих туристов, которым только предстоит лететь в Египет. Некоторые пишут, что готовы сдать путевки. Но реальных аннуляций пока нет, – сообщают туроператоры. Дело в том, что правовых оснований для возвращения денег при отмене тура нет, поэтому в случае аннуляции будут взыматься серьезные штрафы.

Напомним, накануне вечером в соцсетях разлетелось видео, на котором видно, что акула в Хургаде напала на человека не очень далеко от берега. Мужчина пытался спастись, но животное его съело. Инцидент произошел на пляже Dream Beach. Со вчерашнего дня доступ в море запретили по всей Хургаде. После этого инцидента многие туристы впали в панику. «Неее, тема Египта для меня навсегда закрыта. Очень хотели туда съездить, но хочется спокойного отдыха, а не плавать и оглядываться, чтоб тебя не сожрали», – пишут люди на форуме Umama в разделе «Путешествия».

«В мае ездили. Я когда отзывы по отелям читала, не раз встречала информацию свежую от туристов, что видели акул. Мы когда ездили на морскую прогулку со снорклингом, вышли все в море по пояс примерно с лодок. С детьми. Только песок и голубое море, кораллы в стороне. Маску надела тут же, увидела в метре змея, наступить запросто можно было, потом мурена все у лестницы спуска в воду туда-сюда плавала», – делятся люди своими историями.

Однако, несмотря на панику, реальных отказов от туров нет. «Только что провели совещание с крупными туроператорами и консолидаторами чартеров. Реальных аннуляций на сегодняшнее утро нет. Возможно, они еще будут, но я не вижу правовых оснований. Нападение акул не является основанием для возврата денежных средств, поэтому если турист захочет расторгнуть договор и вернуть тур, ему придется оплатить фактически понесенные расходы в соответствии с условиями договора. Кроме того, власти Египта после таких трагедий принимают крайне жесткие меры, чтобы не было повторов», – рассказал президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Турагенты подтверждают: реальных отказов от вылетов еще нет. «Новость, конечно, ужасная. Видео облетело все мессенджеры, телеграм-каналы. Но туристы пока не паникуют, – рассказала директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева. – Конечно, это ужасная трагедия, но нужно понимать, что открытое море – это стихия, зона опасности. И есть несколько моментов, которые нужно учитывать: инцидент произошел на общественном пляже, который особо никем не контролируется. Погибший плавал далеко от берега, не на мелководье, где обычно купаются туристы». Анастасия добавила, что некоторые отели оборудуют море вдоль своих пляжей сетками. «Но по периметру всего моря сетки поставить невозможно. Нужно об этом помнить», – добавила представитель «Пангеи».

Напомним, в летом 2022 года из-за нападения акул в Хургаде погибли два человека. Сначала акула смертельно ранила 68-летнюю австрийку, женщина скончалась от болевого шока. А буквально несколько дней спустя погибла туристка из Румынии. Про одной из версий, нападение акул в Хургаде участилось после того, как в 2022 году в Красном море затонул корабль, перевозивший овец. Якобы, хищники распробовали вкус крови.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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