На популярном пляже Египта акула убила россиянина

На одном из самых популярных пляжей Хургады акула убила туриста.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла в районе пляжа Dream Beach, расположенного в 4 км к югу от района Саккала – туристического центра Хургады. Этот участок берега принадлежит отелю Elysees Dream Beach Hotel, но попасть на пляж за определенную плату могут все желающие.

Нападение попало в видео туристов, снимавших в этот момент море.

По словам очевидцев, мужчина плыл рядом с девушкой, когда на них напала акула. Он стал первой целью – это позволило девушке доплыть до мелководья и спастись. Парень пытался отбиваться, но акула оказалась сильнее. Когда к месту схватки добрались спасатели на моторной лодке, мужчина уже ушел под воду.

Погибший оказался 23-летним выходцем из Архангельской области, который уже несколько месяцев жил в Египте вместе с отцом.

«Парень погиб на глазах у отца и во время нападения акулы кричал – «папа», – пишет telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев.

Генконсульство России в Египте выпустило предупреждение «сохранять бдительность при нахождении в воде».

Хургада, Анастасия Палей

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