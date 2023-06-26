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Понедельник, 26 июня 2023, 15:15 мск

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На египетских курортах убирают защитные сетки от акул

В Египте убирают сетки, установленные у пляжей для защиты от акул. Оказалось, что заграждения привлекают хищников. Об этом сообщает Al-masry al-youm.

Снять защитные сетки решили власти Хургады. Чиновники прислушались к мнению ученых, которые объяснили, что со временем заграждения обрастают водорослями, которыми питаются рыбы, что привлекает хищников. Таким образом, сетки, которые должны защищать туристов, наоборот, становятся приманкой для акул.

Вместо этого власти планируют усилить меры безопасности с помощью установки на берегу пятиметровых вышек для наблюдения. Кроме того, для спасателей закупят больше катеров, чтобы можно было оперативно реагировать на инциденты на воде.

В начале июня на одном из самых популярных пляжей Хургады акула убила 23-летнего россиянина. Нападение попало в видео туристов, снимавших в этот момент море.

Каир, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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