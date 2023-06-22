Защита египетских пляжей от акул оказалась малоэффективна

Лишь малая часть пляжей в Египте оборудована защитой от акул. Власти страны делают все возможное, чтобы предотвратить нападения морских хищников на людей, однако эти меры малоэффективны.

Туроператоры отправляют россиян в 300 отелей в Египте, но только 20 из них – 7% – оборудованы защитной сеткой от акул. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

Такие сетки являются единственным действенным способом защиты, но и у них много недостатков. В частности, установка сеток невозможна в местах, где ходят морские судна, погружаются дайверы или есть экологические ограничения. Кроме того, в ограждении могут запутаться морские обитатели, что нанесет урон экосистеме Красного моря.

Как правило, популярные отели оборудуют свои пляжи ограждениями, но это к тому же дорогостоящий процесс.

Власти Египта закупили 50 датчиков слежения за акулами, хотя они не всегда бывают эффективны. Чипы установят на спины крупных особей, которые представляют наибольшую опасность для человека, и будут следить за их перемещением.

Две недели назад на одном из самых популярных пляжей Хургады акула убила 23-летнего россиянина. Нападение попало в видео туристов, снимавших в этот момент море.

Каир, Зоя Осколкова

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