В Свердловской области объявлены довыборы в заксобрание

Избирательная комиссия Свердловской области назначила дополнительные выборы в региональное заксо по Ирбитскому одномандатному округу № 13.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», голосование состоится 10 сентября. В границы округа входит 7 муниципальных образований: Ирбит, Ирбитский район, Тавда, Тугулым, Слободо-Туринский, Байкаловский и Таборинский районы. В округе проживает более 123 тысяч избирателей.

Напомним, мандат освободился в сентябре 2022 года, когда депутат от Ирбитского округа, первый вице-спикер Виктора Шептий ушел из заксо в связи с переходом на работу в Совет Федерации.

На проведение довыборов областной минфин выделил 44 млн 122 тысячи рублей. Кроме того, 7 июня избирком определил, что для регистрации кандидатов от непарламентских партий и самовыдвиженцев им необходимо будет собрать не менее 4101 подписи избирателей.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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