Политологи: встреча Путина и военкоров – это только прелюдия

Президент России Владимир Путин накануне провел самую крупную за время СВО встречу с военкорами. Во время разговора обсудили «красные линии», возможность новой мобилизации и другие актуальные вопросы.

Политолог Анатолий Гагарин уверен, что состоявшаяся беседа – прелюдия некоей большой работы. «Мы видим, что президент старался отвечать откровенно, реагировал на вопросы эмоционально. Мы уже сейчас видим решения, связанные с закреплением правового статуса ЧВК. Был поднят вопрос о выплатах премий за уничтожение вражеской техники – президент был неприятно удивлен, что где-то они не выплачиваются. Прозвучала реплика про «паркетных генералов» – это слой, от которого необходимо освобождаться. Думаю, что эта встреча укрепит военкоров, будет способствовать тому, что они станут неким «спецназом», который будет проводником тех тезисов, которые изложил президент. Это прелюдия некой большой работы. Список задач, которые необходимо решать не то что сегодня, а уже вчера. Промедление смерти подобно», – считает эксперт.

Политолог Марат Баширов в своем тг-канале отметил, что некоторые важные вопросы были обозначены, но ответов на них пока еще нет. Возможно, они будут даны в ближайшем будущем. «Неоднократные встречи с военкорами говорят о необходимости для президента Путина обратной связи с рядовыми бойцами. А то, что вчерашнюю встречу вывели в прямой эфир, фиксирует проблематику предыдущих встреч. Но мы не видим кадровых решений. Пока», – заметил Баширов.

Политолог также обращает внимание на то, что встреча прошла накануне ПМЭФ, и это – явно не случайность. Возможно, речь идет о мобилизационном эффекте для экономических субъектов, потребности донести послание, что сейчас издержки несут все, но их можно принять, «если виден свет в конце тоннеля».

По мнению политтехнолога Ильи Ананьева, факт встречи Владимира Путина с военкорами именно накануне ПМЭФ является в существенной степени знаковым. «Из года в год на разговор с президентом за стол садились иностранные журналисты, несущие смыслы интегрированности России в мировую экономику. С одной стороны, логика администрации президента понятна – лучше площадки для актуальной повестки СВО и ответов Путина на эти запросы не найти. С другой – даже при всей милитаризации текущего момента, нитку интеграции российской экономики в новый мир следовало проговаривать с пулом журналистов экономблока держав, оставшихся друзьями. Иначе, зачем ПМЭФ? И это тоже повод задуматься над вопросом. Хотя, может, и до пула экономических редакций дело дойдет – ПМЭФ только начинается», – считает Ананьев.

Москва, Евгения Вирачева

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