Члены избиркомов выйдут на пикет против электронного голосования

Завтра в Екатеринбурге состоится пикет против дистанционного электронного голосования.

Его инициаторами выступают несколько сотрудников избиркомов различного уровня во главе с членом избирательной комиссии Свердловской области от КПРФ Сергеем Голубевым. «По сути, дистанционное электронное голосование не обеспечивает избирательные права граждан. Оно лишено прозрачности, и значит, допускает возможность манипулирования результатами», – заявил Голубев.

Как уже сообщал «Новый День», 7 июня избирком Свердловской области заявил, что решение об электронном голосовании в регионе будет приниматься индивидуально по каждому муниципалитету, где в этом году пройдут выборы. Напомним, всего в регионе в этом году проходят 11 кампаний. Самые крупные из них – довыборы депутата заксо по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13 и выборы депутатов городской думы Екатеринбурга.

По мнению политологов, в настоящее время ДЭГ выгодно главным образом партии власти, которая сможет мобилизовать свой электорат.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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