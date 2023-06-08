«Черный ящик» или новые перспективы: политологи об электронном голосовании

Свердловская область вошла в число регионов, которым Центризибрком РФ разрешил в этом году использовать дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Вероятнее всего, этот механизм задействуют на выборах депутатов городской думы Екатеринбурга. «Новый День» спросил у политологов, какие плюсы и минусы есть у этого механизма.

Политолог Сергей Мошкин отметил, что никакой экономии электронное голосование само по себе не несет: «Это только дополнительный инструмент. Все избирательные участки будут работать. То есть все избирательные комиссии должны быть сформированы, участки оснащены и открыты. Так что об экономии говорить не приходится». С точки зрения удобства тоже ситуация двойственная. С одной стороны, это вроде бы удобно для избирателей – можно проголосовать из любой точки, где есть подключение к интернету. Но с другой – для этого надо сначала зарегистрироваться. Впрочем, практика праймериз ЕР показала, что мобилизационный ресурс партии власти позволяет это сделать. Но даже не это главное.

«Самый большой вопрос – это доверие к результатам электронного голосования, – считает Мошкин. – Опыт Москвы и других территорий особого оптимизма не порождает. Политтехнологи сейчас говорят: результат зависит от того, у кого в руках кнопка. Результаты фактически сваливаются «в черный ящик», и проверить их достоверность ни у наблюдателей, ни у журналистов никакой возможности нет. В этом минус. В нашей стране и так нет доверия к институту выборов как таковому, электронное голосование это недоверие усугубит».

Политолог Михаил Коробельников оценил перспективы ДЭГ следующим образом: «В тактическом отношении электронное голосование играет на пользу партии власти. Как показал опыт, административный ресурс работает достаточно эффективно. Так что оно выгодно тем политическим силам, которые могут этот ресурс использовать. Но в стратегическом плане – это еще будет очень нескоро – оно даст преимущество тем, кто умеет грамотно использовать электронные ресурсы». Эксперт пояснил, что интернет-активность общества в целом постоянно растет. Поэтому рано или поздно перевес могут получить не те, у кого в руках административный ресурс, а те, кто понимает, что такое сетевое сообщество и по каким законам оно работает.

Накануне избирком Свердловской области заявил, что решение об электронном голосовании будет приниматься индивидуально по каждому муниципалитету, где в этом году пройдут выборы. Напомним, всего в регионе в этом году проходят 11 кампаний: довыборы депутата заксо по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13; выборы депутатов городских дум Екатеринбурга, Качканара, Верхней Пышмы, а также Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений Камышловского района (в последних двух выберут и глав); довыборы в гордумы Белоярского и Каменска-Уральского. Всего будут избраны 110 депутатов и глав.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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