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Среда, 7 июня 2023, 12:17 мск

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Облизбирком: избиратель сможет выбрать, как ему голосовать – дистанционно или на участке

Традиционный способ голосования в Свердловской области сохранится даже в случае применения ДЭГ. Об этом заявили в региональном избиркоме.

«ДЭГ является лишь одной из возможных форм голосования. При этом абсолютно все задействованные участковые избирательные комиссии будут работать в привычном режиме, с отпечатанными типографским способом бюллетенями. В случае применения ДЭГ избиратель сможет выбрать: проголосовать дистанционно, прийти на участок или подать заявление для голосования вне помещения (на дому). Всего для избирателей будут работать 833 участковые избирательные комиссии. Численность избирателей в муниципальных образованиях, где запланированы выборы, – 1 354 888 человек», – рассказали в облизбиркоме.

Кроме того, Свердловский избирком считает необходимым «всесторонне и взвешенно» оценить перспективу применения ДЭГ в разрезе каждой территории, где пройдут выборы. Напомним, всего в регионе в этом году проходят 11 кампаний: довыборы депутата заксо по Ирбитскому одномандатному избирательному округу № 13; выборы депутатов городских дум Екатеринбурга, Качканара, Верхней Пышмы, а также Обуховского, Галкинского и Восточного сельских поселений Камышловского района (в последних двух выберут и глав); довыборы в гордумы Белоярского и Каменска-Уральского. Всего будут избраны 110 депутатов и глав.

Напомним, сегодня ЦИК согласовала проведение электронного голосования в Свердловской области. Для региона это будет впервые.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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