На екатеринбургских выборах 10 сентября будет электронное голосование

Свердловская область попала в число регионов, в которых 10 сентября будет задействована система дистанционного электронного голосования.

Об этом сообщила сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова.

Напомним, в этом году в Свердловской области пройдут выборы в городские думы Екатеринбурга и Верхней Пышмы, а также довыборы в заксо по Ирбитскому округу.

Кроме Свердловской области, на ДЭГ заявились Алтайский, Камчатский и Пермский края, Воронежская, Московская, Нижегородская, Новосибирская, Псковская, Архангельская, Владимирская, Ярославская, Курская, Томская, Белгородская, Калининградская, Тульская, Оренбургская и Челябинская области, Ненецкий автономный округ, Чувашия и Карелия.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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