ЕГТИ с этого года будет готовить сценаристов для кино, IT и игровой индустрии

В этом году Екатеринбургский театральный институт впервые набирает студентов в магистратуру, где будут готовить сценаристов для театра, кино и креативных индустрий. В том числе, придется изучать сторителлинг.

Обучаться будущие магистры будут два года очно. В программе курса – не только «театральные» дисциплины», но еще менеджмент и маркетинг, сторителлинг в разных медиа, современное искусство и так далее. В вузе сообщают, что выпускники смогут стать руководителями театральных проектов, сценаристами кино, IT-сферы, игровой индустрии и так далее. Конкурс скорее всего будет большим. Мест – 15. Документы принимать начнут с 1 июля.

Напомним, в последние годы ЕГТИ регулярно запускает новые образовательные программы. В 2020 году здесь набрали курс актеров кино, с которыми работает режиссер Алексей Федорченко, а с 2021 года в вузе обучают артистов музыкального театра.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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