Митрополит Екатеринбургский призвал запретить аборты

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений призвал запретить аборты.

«Сейчас наша страна находится в самой глубокой демографической яме с начала XXI века. Если не сказать – летит в пропасть. Демографическая ситуация требует от государства сложнейших решений и тяжелых усилий на долгое время. Но есть вопрос, в котором власть должна действовать незамедлительно – запрет абортов», – написал владыка Евгений в своем телеграм-канале.

Эту тему митрополит Екатеринбургский уже поднимал во время прямой линии в феврале 2023 года. «Церковь всегда за жизнь, за то, чтобы люди рождались, росли, не болели, жили счастливой жизнью. Когда мы слышим о том, что ребенок, у которого уже бьется сердечко, по воле родителей приговаривается к смерти, это становится детоубийством. Благословлять это мы не можем», – сказал он.

Как уже сообщал «Новый День», только за первые 9 месяцев 2022 года население Уральского федерального округа сократилось более чем на 20 тысяч человек. В январе-сентябре на Урале родилось 91 тысяча человек, умерло 111,6 тысяч человек. Таким образом, естественная убыль населения составила 20 597 человек.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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