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Воскресенье, 25 июня 2023, 14:14 мск

Новости Екатеринбург

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Свердловчанам разрешили ходить в природные парки без гидов

В Свердловской области частично сняли запрет на посещение особо охраняемых природных территорий в пожароопасный период. Туристам можно самостоятельно посещать природные парки без сопровождения, но двигаться только по оборудованным маршрутам.

«С 23 июня в таком режиме работают, в частности, природные парки Оленьи ручьи, Река Чусовая, Бажовские места, Заказник Режевской. Кроме того, уральцы могут посещать лесные парки Екатеринбурга, в том числе Шарташский лесной парк», – сообщил министр природных ресурсов и экологии Свердловской области Денис Мамонтов.

Послабления ввели после того, как в регионе значительно улучшилась ситуация с лесными пожарами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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